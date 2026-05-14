У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за жертвами удару РФ — загиблих вже восьмеро

15 травня у Києві оголошено днем жалоби за жертвами російського удару. Станом на зараз відомо вже про вісьмох загиблих внаслідок атаки РФ на столицю 14 травня.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Завтра на всіх комунальних будівлях Києва приспустять прапори. Також це рекомендовано зробити на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 15 травня у столиці заборонять проведення будь-яких розважальних заходів.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницький район триває.

Наразі відомо про вісьмох загиблих, серед яких — 13-річна дівчинка. 44 людини дістали поранення, з них двоє дітей.