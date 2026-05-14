Російський винищувач упустив авіабомбу на залізничні колії у РФ

У Бєлгородській області Росії винищувач під час бойового вильоту скинув фугасну авіабомбу ФАБ-500 на залізничні колії, що призвело до сходження електропоїзда з рейок. Про це повідомляє видання MNS із посиланням на джерела, пише Радіо Свобода.

Інцидент стався 13 травня у Яковлівському районі області. За даними видання, авіабомба не здетонувала, однак пошкодила близько 25 метрів залізничного полотна.

Того ж дня губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що електропоїзд сполученням “Разумное — Томаровка” зійшов із рейок через відсутність приблизно двох метрів колії.

На момент аварії у поїзді перебували 15 людей. Постраждала одна жінка, її госпіталізували.

Спочатку Гладков заявляв, що причиною інциденту міг бути підрив залізничного полотна, однак згодом видалив згадку про цю версію.

За інформацією MNS, на місце події прибули сапери Міноборони РФ, які вилучили та знешкодили ФАБ-500. Боєприпас планують знищити на полігоні.

Водночас видання Astra повідомляє, що з початку 2026 року російські військові щонайменше 24 рази випадково скидали авіабомби на територію Росії та окупованих українських регіонів.