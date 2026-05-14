На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, серед поранених – діти

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Про це повідомили у поліції Сумської області.

У Глухівській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждали 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та 54-річна жінка.

Крім того, у лікарні померла 67-річна жінка, яка 7 травня отримала поранення під час атаки російського БпЛА у Великописарівській громаді.

Під обстрілами перебували Глухівська, Середино-Будська, Ворожбянська, Краснопільська та інші громади області.

Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, транспорт, а також об’єкти освітньої та енергетичної інфраструктури.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Слідство триває.