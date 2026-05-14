        На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, серед поранених – діти

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 10:03
        читать на русском →
        Серед постраждалих на Сумщині — 10-річний хлопчик і 13-річна дівчина / Фото: Нацполіція
        Протягом минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти Сумської області. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Про це повідомили у поліції Сумської області.

        У Глухівській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждали 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та 54-річна жінка.

        Крім того, у лікарні померла 67-річна жінка, яка 7 травня отримала поранення під час атаки російського БпЛА у Великописарівській громаді.

        Під обстрілами перебували Глухівська, Середино-Будська, Ворожбянська, Краснопільська та інші громади області.

        Внаслідок атак пошкоджені та зруйновані приватні будинки, газопроводи, лінії електропередач, транспорт, а також об’єкти освітньої та енергетичної інфраструктури.

        За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Слідство триває.


