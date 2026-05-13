        Грози та сильні дощі накриють частину України: де чекати негоди 14 травня

        Галина Шподарева
        13 Травня 2026 22:25
        Хмари над Львовом / Фото: Суспільне Львів
        У четвер, 14 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами у низці областей. У частині регіонів синоптики прогнозують значні опади, тоді як на заході країни обійдеться без дощів.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Помірні дощі очікуються у більшості областей, а в центральній частині країни, а також місцями у Сумській та Харківській областях опади можуть бути значними. Подекуди можливі грози.

        Водночас у західних, Житомирській та Вінницькій областях істотних опадів не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, швидкістю 7-12 м/с.

        Уночі температура повітря у західних областях становитиме +2…+7 °C, у більшості північних та у Вінницькій області +4…+9 °C. На решті території країни вночі прогнозують +8…+13 °C.

        Удень повітря прогріється до +14…+19 °C, а у східних областях температура місцями підніметься до +23 °C.

        Погодна мапа України на 14 травня / Фото: Укргідрометцентр

