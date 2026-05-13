Угорщина викликала російського посла після атаки дронів РФ на Закарпаття

МЗС Угорщини викликало російського посла до Будапешта після масованої атаки російських дронів на Закарпаття. Угорська влада заявила, що засуджує удари РФ по західних регіонах України.

Про це повідомляє Daily News Hungary.

13 травня російські дрони масовано атакували Закарпатську область України. Про вибухи повідомляли у Мукачеві, Ужгороді, Сваляві та інших населених пунктах регіону.

Місцева влада назвала атаку однією з наймасштабніших для регіону від початку повномасштабного вторгнення.

На тлі атаки новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що угорська влада перебуває на постійному зв’язку з консульськими представниками та “рішуче засуджує” російські удари.

Після урядового засідання новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що глава МЗС Угорщини викликала російського посла до Будапешта на четвер зранку.

Через безпекову ситуацію також виникли перебої на кордоні. Словацько-український кордон тимчасово закривали, а рух через пункт пропуску Захонь був призупинений через проблеми з українського боку.