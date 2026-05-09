В Угорщині офіційно завершилося 16-річне правління Орбана: Петер Мадяр склав присягу прем’єра

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр офіційно став прем’єр-міністром Угорщини після перемоги його політичної сили на парламентських виборах.

Про це повідомляє Bloomberg.

9 травня новообраний парламент Угорщини провів першу сесію, під час якої депутати офіційно обрали 45-річного Мадяра главою уряду.

Таким чином в Угорщині завершилося 16-річне правління Віктора Орбана.

Після складання присяги Мадяр заявив про намір «повернути Угорщину до європейського мейнстриму» та зупинити, за його словами, авторитарний курс попередньої влади.

Bloomberg зазначає, що біля будівлі парламенту в Будапешті вперше за 12 років знову підняли прапор Європейського Союзу.

Мадяр також пообіцяв демонтувати політичну систему Орбана та повернути державні активи, які, за його словами, були незаконно виведені.

Новий прем’єр закликав подати у відставку до кінця травня низку посадовців, яких вважають наближеними до Орбана, зокрема президента, генерального прокурора та керівників судової системи.

Одним із головних завдань нового уряду Bloomberg називає розблокування понад 20 млрд доларів допомоги ЄС, замороженої через претензії Брюсселя до стану верховенства права в Угорщині.

Мадяр заявив, що планує швидко ухвалити реформи для боротьби з корупцією та відновлення співпраці з Євросоюзом.

Також він виступає за поступове наближення Угорщини до переходу на євро, чому раніше виступав Віктор Орбан.