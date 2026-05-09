У Київському метро відмовилися надати дефібрилятор під час реанімації чоловіка — він помер

У Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» помер чоловік із раптовою зупинкою кровообігу. Після інциденту в соцмережах з’явилися звинувачення у ненаданні автоматичного зовнішнього дефібрилятора (АЗД), а Київський метрополітен заявив про перевірку дій працівників.

Інструкторка з домедичної допомоги, яка намагалася врятувати чоловіка, повідомила в Instagram, що побачила постраждалого 8 травня близько 17:15 біля ТРЦ Smart Plaza.

За її словами, чоловік лежав на тротуарі без свідомості та без дихання. Вона почала серцево-легеневу реанімацію та попросила очевидців принести АЗД зі станції метро «Політехнічний інститут».

Жінка стверджує, що працівники метро та поліцейський спочатку відмовилися надати дефібрилятор, через що його принесли лише більш ніж через 20 хвилин — уже після прибуття бригади екстреної медичної допомоги зі своїм обладнанням.

За словами інструкторки, реанімаційні заходи тривали понад 40 хвилин, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У Київському метрополітені підтвердили, що неподалік станції сталася трагічна подія, та висловили співчуття родині померлого.

У підприємстві заявили, що зараз триває збір інформації від усіх працівників, які перебували на станції, для встановлення повної хронології подій.

Також у метро повідомили, що після інциденту планують переглянути алгоритми взаємодії між працівниками метрополітену та поліцією у подібних екстрених випадках.

У метрополітені наголосили, що автоматичні зовнішні дефібрилятори встановили на станціях ще у 2020 році, і за цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги та порятунку пасажирів.