У ЗМІ з’явилась інформація про відставку Ткаченка з КМВА

ЗМІ поширилась інформація про можливу відставку начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. У КМВА закликають не довіряти непідтвердженим повідомленням і орієнтуватися лише на офіційні джерела.

Як повідомляють Новини.LIVE із посиланням на джерела, Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення, а йому вже шукають заміну. Він обіймає посаду з 31 грудня 2024 року.

Речниця КМВА Катерина Поп заявила: “Стосовно інформації про заяву начальника КМВА, яка шириться в мережі. Просимо не поширювати не підтверджену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела”.

Сам Ткаченко відреагував на чутки про кадрові рішення: “Бачу, що активно поширюються чутки про кадрові рішення. У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю”.

Він також наголосив: “Натомість реальним проблемам приділяється набагато менше уваги. Всі зараз повинні зосередитись на підготовці до складного опалювального сезону. Це стосується і посадовців КМДА всіх рівнів”.

Окрім цього, Ткаченко звернув увагу на витрати міста: “Цьогоріч планують на Подільський мостовий перехід 180+ млн витратити, 65 млн на окружну дорогу, 600 млн на ще одну дорогу — до Жулян. Крім цього мільярдна реконструкція дороги на лівому березі насправді нікуди не ділася. Ось це не чутки, а реальність. Де тут пріоритет стійкості? Чому це не обговорюють?”

Також він додав: “До речі, а прес конференція міського голови вже відбулась?”

Ткаченко очолює КМВА близько півтора року. За цей час він зосереджувався на посиленні оборони Києва, оновленні систем оповіщення та покращенні взаємодії між мобільними вогневими групами і міськими службами.

Також за його каденції відкрили Південний міст, дозволили роботу таксі під час комендантської години та запровадили щоденну хвилину мовчання на Хрещатику.

Раніше Ткаченко заявляв про системне блокування управлінських рішень у столиці та повідомляв про політичний тиск із боку мера Києва Віталія Кличка.