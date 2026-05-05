У Житомирі жінка готувала теракт у підрозділі ЗСУ: вибухівку планували доставити під виглядом кур’єра

СБУ затримала у Житомирі жінку, яка готувала теракт під виглядом поштового кур’єра. Зловмисниця планувала доставити вибухівку до адмінбудівлі одного з підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жінка мала під виглядом кур’єра доставити до адмінбудівлі одного з підрозділів ЗСУ поштове відправлення із саморобним вибуховим пристроєм. Після передачі “посилки; вибух планували здійснити дистанційно.

Правоохоронці викрили підготовку до злочину та затримали підозрювану після виготовлення вибухівки та придбання уніформи служби доставки.

Слідство встановило, що до підготовки теракту причетна наркозалежна жителька Ізмаїла Одеської області, яку завербували російські спецслужби. Після цього її направили до Житомира, де вона орендувала квартиру і виготовляла вибуховий пристрій за інструкціями кураторів із РФ.

За даними правоохоронців, вибухівку планували начинити металевими елементами та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації. Також підозрювана проводила дорозвідку біля потенційної цілі та фіксувала інші військові об’єкти в місті.

Під час обшуку у квартирі вилучено готовий саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, уніформу кур’єра та мобільний телефон із доказами.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.