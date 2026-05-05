        У РФ скаржаться на удар по оборонному заводу та ракетну небезпеку за 2000 км від України

        Галина Шподарева
        5 Травня 2026 08:31
        читать на русском →
        Пожежа на НПЗ "Кінеф" / Фото: Exilenova+
        У ніч на 5 травня жителі Чувашії повідомляли про вибухи, після яких у регіоні оголосили ракетну небезпеку та зафіксували пожежу. За попередніми даними, під атакою опинився на завод “ВНИИР-Прогресс” у Чебоксарах.

        Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

        За наявними даними, підприємство виробляє антени “Комета” для російської армії, а також супутникові приймачі та обладнання для систем навігації, які використовуються у безпілотниках і ракетних комплексах.

        Цієї ж ночі ракетну небезпеку оголошували щонайменше у 18 регіонах РФ, ще у 18 аеропортах вводили обмеження польотів. Зокрема, вперше таке попередження пролунало в Ханти-Мансійському автономному окрузі, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

        Окремо повідомляється про пожежу в промисловій зоні міста Кириші Ленінградської області, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії – НПЗ “Кінеф”. За словами губернатора, в регіоні за ніч було збито 18 безпілотників, після чого розпочалася ліквідація загоряння.

        Чебоксари уночі 5 травня та попередження про ракетну небезпеку / Фото: Exilenova+

