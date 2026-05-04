За 10 годин Сили оборони знешкодили 70 ворожих БПЛА з 88

“За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

4 травня (з 08.30 по 18:30) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія».