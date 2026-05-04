        Події

        За 10 годин Сили оборони знешкодили 70 ворожих БПЛА з 88

        Віктор Алєксєєв
        4 Травня 2026 19:41
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

        4 травня (з 08.30 по 18:30) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 88-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Пор це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни.
        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини