На фронті найбільше атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

Від початку доби російські війська 59 разів атакували позиції Сил оборони України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 4 травня.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумщині під ударами опинилися Кореньок, Бачівськ, Атинське, Будки, Сопич, Прогрес і Вільна Слобода, на Чернігівщині — Зоря, Берилівка та Грем’яч.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурми в районах Приліпки та Стариці. На Куп’янському напрямку активних дій не було.

На Лиманському напрямку тривають дві спроби просування ворога біля Ямполя. На Слов’янському напрямку українські військові відбили дві атаки поблизу Кривої Луки та Різниківки.

На Краматорському напрямку зупинено дві атаки в районах Никифорівки та Віролюбівки. На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку окупанти 14 разів намагалися потіснити українські підрозділи в районах Родинського, Удачного, Новопавлівки, Новоолександрівки, Молодецького, Новомиколаївки та Муравки.

На Олександрівському напрямку зафіксовано чотири атаки біля Січневого, Єгорівки, Нового Запоріжжя та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку українські сили відбили 19 атак поблизу Залізничного, Гіркого, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Яблукового, Святопетрівки та Чарівного, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися біля Щербаків. На Придніпровському напрямку активних дій не було.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Українські військові продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.