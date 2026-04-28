Сили оборони уразили нафтозавод у РФ і військові об’єкти в Криму

Сили оборони України у ніч на 28 квітня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ. Зокрема, уражено нафтопереробний завод у Туапсе та радіолокаційну станцію в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, українські підрозділи повторно уразили нафтопереробний завод «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

Зазначається, що це підприємство забезпечує паливом російську окупаційну армію. Після влучань ударних безпілотників на території об’єкта спалахнула пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Реклама

Реклама

Також Сили оборони уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» поблизу населеного пункту Охотниче в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, протягом доби українські військові атакували командно-спостережні пункти противника в районах Молочанська, Стульневого, Коханого та Успенівки, а також склад матеріально-технічних засобів біля Кирилівки в Запорізькій області.

Ураження зазнали й місця скупчення особового складу противника поблизу Великої Новосілки та Родинського на Донеччині, Старобогданівки в Запорізькій області та Овражка на тимчасово окупованій території Криму.

Серед інших цілей — пункт управління безпілотниками в районі Голої Пристані на Херсонщині.