Драматичний порятунок у Кременчуці: пес опинився у пастці

У Кременчуці безпритульний пес застряг у цегляному паркані та провів у пастці всю ніч. Визволити тварину змогли лише рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією рятувальників, собака застряг у цегляному паркані та не міг самостійно вибратися через сильне затиснення.

Реклама

Реклама

Тварина провела в пастці всю ніч і скавчала, однак люди не змогли допомогти самотужки.

На місце викликали рятувальників, які за допомогою спеціального інструменту розширили отвір у паркані.

Щойно з’явилося достатньо простору для руху, пес одразу звільнився.