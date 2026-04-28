Драматичний порятунок у Кременчуці: пес опинився у пастці

У Кременчуці безпритульний пес застряг у цегляному паркані та провів у пастці всю ніч. Визволити тварину змогли лише рятувальники.
Про це повідомляє ДСНС.
За інформацією рятувальників, собака застряг у цегляному паркані та не міг самостійно вибратися через сильне затиснення.
Тварина провела в пастці всю ніч і скавчала, однак люди не змогли допомогти самотужки.
На місце викликали рятувальників, які за допомогою спеціального інструменту розширили отвір у паркані.
Щойно з’явилося достатньо простору для руху, пес одразу звільнився.