        Драматичний порятунок у Кременчуці: пес опинився у пастці

        Віктор Алєксєєв
        28 Квітня 2026 11:34
        У Кременчуці “хороший хлопчик” застряг у цегляному паркані / Фото ДСНС
        У Кременчуці безпритульний пес застряг у цегляному паркані та провів у пастці всю ніч. Визволити тварину змогли лише рятувальники.

        Про це повідомляє ДСНС.

        За інформацією рятувальників, собака застряг у цегляному паркані та не міг самостійно вибратися через сильне затиснення.

        Реклама
        Реклама

        Тварина провела в пастці всю ніч і скавчала, однак люди не змогли допомогти самотужки.

        На місце викликали рятувальників, які за допомогою спеціального інструменту розширили отвір у паркані.

        Щойно з’явилося достатньо простору для руху, пес одразу звільнився.


        Реклама
        Реклама

