Послуги з трансфертного ціноутворення: від консультації до аудиту

Для компанії з контрольованими операціями важливо спочатку розібратися в самій ситуації: які угоди потребують аналізу, які документи вже є, де можуть виникнути питання у органів контролю та який обсяг роботи необхідний. Тому послуги з трансфертного ціноутворення будуються навколо конкретного завдання — від первинної консультації, підготовки документації до аудиту та супроводу перевірок.

ТЦО вимагає послідовної роботи: спочатку потрібно визначити, чи підпадають операції під критерії контрольованих, потім вибрати метод аналізу, зібрати дані для порівняння та підготувати обґрунтування того, що умови угод відповідають принципу «витягнутої руки».

З чого починається робота з ТЦО

Початковий етап – аналіз операцій компанії. Потрібно визначити сторони угод, характер відносин між ними, обсяг операцій, вплив на податок на прибуток та наявність критеріїв контрольованості за статтею 39 Податкового кодексу України.

На цьому етапі перевіряють, які операції підпадають під правила ТЦО, чи є ознаки пов’язаності сторін, які суми та контрагенти потребують аналізу, які документи вже є у компанії та які ризики можливі при запиті або перевірці ДПС.

Звітність та документація

Якщо у компанії є контрольовані операції, потрібно підготувати звіт та документацію, яка підтверджує відповідність умов принципу «витягнутої руки».

Звіт фіксує дані про операції, контрагентів, суми та обраний метод. Документація розкриває логіку аналізу: опис бізнесу, умови угод, функції сторін, активи, ризики, джерела інформації, розрахунок діапазону цін або рентабельності та висновки.

Слабкі місця часто виявляються не у формі звіту, а в обґрунтуванні. Якщо помилково обрано метод, не підходять дані для порівняння або немає зв’язку між договором і фактичними діями сторін, позиція компанії перед обличчям перевірок стає вразливою.

Аудит контрольованих операцій

Аудит потрібен, коли необхідно перевірити вже підготовлені матеріали або оцінити ситуацію до подання звітності. Він показує, чи правильно ідентифіковані контрольовані операції, чи відповідає документація вимогам закону.

Під час аудиту аналізують розрахунки, договори, первинні документи, економічну мету операції, розподіл функцій і ризиків, а також якість джерел, на яких побудовано ринковий діапазон.

Результатом має бути «карта ризиків»: що виправити, які документи посилити, де потрібна додаткова аргументація і які питання може поставити податковий орган.

Політика ТЦО та ринкові дослідження

Якщо контрольовані операції є регулярними або проводяться всередині групи компаній, бізнесу потрібна внутрішня політика ТЦО, яка описує підхід до ціноутворення, підготовки документів, обміну даними та контролю за змінами в операціях.

Окрема послуга – дослідження ринку та формування діапазону цін або рентабельності. Таке дослідження допомагає визначити:

які дані можна використовувати для порівняння;

який метод підходить для конкретної операції;

який діапазон цін або рентабельності можна вважати ринковим;

наскільки позиція компанії готова до можливого запиту податкового органу.

Супровід перевірок та запитів

ТЦО не обмежується однією подачею звітності. ДПС може надіслати запит, вимагати документацію, розпочати перевірку або поставити питання щодо методу, вибірки, розрахунків та ділової мети операції. На цьому етапі важливі підготовлені відповіді, послідовна аргументація та розуміння слабких місць у позиції компанії.

Як вибрати потрібний формат послуги

Варіант допомоги залежить від завдання. Одній компанії достатньо разової консультації, іншій потрібна підготовка звіту та документації, третій – аудит контрольованих операцій, політика ТЦО, ринкове дослідження або супровід перевірки.

Правильний підхід починається з питання не «який документ потрібен», а «які ризики потрібно усунути». У цьому полягає сенс консультації з трансфертного ціноутворення.