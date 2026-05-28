        На Сумщині російські дрони атакували мікроавтобус із продуктами: постраждало подружжя

        Галина Шподарева
        28 Травня 2026 17:42
        Автомобіль поліції / Фото: ГУНП в Сумській області
        28 травня у Сумській області російські дрони атакували цивільний мікроавтобус, у якому перебувало подружжя. Люди везли продукти до одного з прикордонних населених пунктів.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        “Подружжя — 67-річний чоловік та 65-річна жінка — їхали цивільним бусом у Хутір-Михайлівській громаді. Вони везли продукти до одного з прикордонних сіл. У цей момент ворог завдав подвійного удару дронами по автомобілю. Люди дивом вижили”, — йдеться в повідомленні.

        Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. За даними ОВА, загрози їхньому життю немає.

        Напередодні внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту у прикордонні Сумщини загинули двоє цивільних. 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. У цей момент російський дрон прицільно їх атакував.


