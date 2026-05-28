На Київщині п’яний водій влетів у дерево: загинули двоє дітей

Поліція Київської області розслідує обставини смертельної ДТП у Сквирській громаді, внаслідок якої загинули двоє дітей.

Аварія сталася 27 травня о 14:40 на виїзді зі Сквири у напрямку села Великі Єрчики Білоцерківського району.

За попередніми даними правоохоронців, 39-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП загинули двоє дітей віком 12 та 16 років.

Водій та 19-річний пасажир отримали численні травми й перебувають у лікарні.

За результатами медичного огляду у водія виявили 1,8 проміле алкоголю в крові. Для порівняння, це майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму алкоголю для водіїв в Україні, яка становить 0,2 проміле. Це так, ніби водій випив приблизно 300–400 мл горілки.

При такому рівні сп’яніння у людини можуть спостерігатися порушення координації, уповільнення реакції, проблеми з оцінкою відстані та швидкості.

Водія затримали у процесуальному порядку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.