ЗСУ вдарили по НПЗ у Туапсе та об’єктах ППО РФ

У ніч на 27 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод “Туапсинский” у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, на території підприємства зафіксовано пожежу та задимлення. Масштаби пошкоджень уточнюються.
У Генштабі зазначили, що НПЗ “Туапсинский” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії з потужністю переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє пальне, зокрема для потреб російської армії.
Також підрозділи Повітряних сил ЗСУ із застосуванням ракет Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки ВПС РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.
Крім того, українські військові уразили командні пункти окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.
За інформацією Генштабу, також було уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному та виробництво безпілотників у районі Азовського Запорізької області.
Серед іншого, Сили оборони уразили радіолокаційну станцію “Небо-СВ” у районі Кам’янки та командно-штабну машину комплексу “Бук-М2” поблизу Кадіївки Луганської області.