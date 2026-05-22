Сили оборони завдали серії ударів по складах, переправах і пунктах управління РФ

Підрозділи Сил оборони України 21 травня та в ніч на 22 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у Донецьку був уражений зенітний ракетний комплекс «Оса» російських військ.

Також українські сили атакували командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці Донецької області та Тьоткіному Курської області РФ. Крім того, під удар потрапив пункт управління підрозділу в районі Воскресенки Дніпропетровської області та вузол зв’язку окупантів у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Реклама

Реклама

У Генштабі повідомили, що українські військові також били по пунктах управління безпілотниками російських сил у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині.

Окрім цього, було уражено склад боєприпасів окупантів у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку та ще один склад МТЗ у Ровеньках Луганської області.

Сили оборони також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Селидового, Українки та Покровська Донецької області, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному Брянської області РФ.

Крім того, українські військові уразили переправи російських військ через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області.