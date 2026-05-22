Врятований олень Борис у тяжкому стані: лікування буде тривалим

Стан зірки соцмереж оленя Бориса, який постраждав внаслідок ДТП на Рівненщині, залишається тяжким. У тварини виявили серйозні проблеми з внутрішніми органами, через що лікування може тривати довго.

Про це повідомили у центрі Wild Animals Rescue Center.

У центрі розповіли, що Борис дуже погано переносить уколи та почав тікати, щойно бачить шприц. Через це частину препаратів доводиться вводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання.

Реклама

Реклама

“І це зовсім не про жорстокість чи бажання налякати тварину. Навпаки, так ми можемо провести лікування максимально спокійно та безпечно для всіх. Адже сильний стрес для великих диких тварин теж небезпечний”, — пояснили у центрі.

Там зазначили, що після процедур олень ще певний час ставиться до людей із недовірою, однак ветеринари продовжують робити все необхідне для його лікування.

“Загальний стан Бориса досить тяжкий, у нього серйозні проблеми з внутрішніми органами, тому лікування буде тривалим”, — додали у Wild Animals Rescue Center.