На нафтохімічному заводі в Угорщині стався вибух: є загиблий і поранені

22 травня у місті Тисауйварош в Угорщині на заводі Mol Petrolkémia стався вибух під час перезапуску виробничої установки. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще кілька дістали тяжкі поранення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, пише видання Telex.

Вибух на території підприємства стався сьогодні близько 9 ранку. Після цього на заводі спалахнула масштабна пожежа. За інформацією місцевих медіа, у деяких будівлях поблизу підприємства вибуховою хвилею пошкодило вікна.

У компанії Mol повідомили, що вибух стався під час перезапуску установки Olefin 1. Мер Тисауйвароша Дьордь Фюльоп підтвердив загибель однієї людини. Точну кількість постраждалих наразі уточнюють. На місце направили пожежні підрозділи, мобільну лабораторію та медичний гелікоптер.

За даними рятувальників, пожежу гасять одночасно із кількох напрямків за допомогою водяних гармат і піни. Також проводиться охолодження системи підприємства.