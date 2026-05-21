Партія Мадяра подала зміни до Конституції, які закриють Орбану шлях у прем’єри

Керівна партія Угорщини “Тиса” подала першу пропозицію змін до Конституції, яка передбачає обмеження перебування на посаді прем’єр-міністра двома термінами. У разі ухвалення поправок колишній прем’єр Віктор Орбан більше не зможе очолювати уряд.

Про це пишуть видання HVG.hu та Telex.

Відповідний законопроєкт під назвою “Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини” 20 травня внесли депутати фракції “Тиса” Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші.

Документ пропонує доповнити чинне законодавство положенням, за яким прем’єр-міністром не може бути обрана людина, яка загалом, навіть із перервами, вже обіймала цю посаду щонайменше вісім років. При цьому враховуватимуться всі прем’єрські мандати після 2 травня 1990 року.

Наразі законодавство Угорщини не обмежує кількість термінів для глави уряду. Віктор Орбан очолював країну п’ять термінів із 1998 року.

Також пропозиція “Тиси” передбачає створення конституційної основи для ліквідації Офісу захисту суверенітету, створеного у 2023 році.

Окремі зміни стосуються фондів управління майном суспільного інтересу, через які у 2020 році частину державних установ та університетів передали у фондове управління.

Для ухвалення таких змін потрібна підтримка двох третин парламенту, який більш ніж на дві третини контролює партія “Тиса”.