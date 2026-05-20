Справжній шоколад знову повертається на ринок

Після двох років дивного “шоколадного сюрреалізму”, коли плитки ставали меншими, вафель — більше, а какао в шоколаді іноді було менше, ніж у назві продукту, великі виробники солодощів, схоже, вирішили зробити несподіваний крок: повернути шоколаду смак шоколаду.

Причина дуже проста — какао знову дешевшає.

Як повідомляє Reuters, після рекордного стрибка цін у 2024 році, коли тонна какао коштувала понад 12 тисяч доларів через поганий урожай і хвороби плантацій, ринок буквально збожеволів. Виробники почали економити як могли: зменшували розмір батончиків, додавали більше горіхів, фруктів і вафель, а також активно просували “шоколадні альтернативи” з мінімальним вмістом какао.

Фактично світ почав повільно переходити від “шоколаду” до чогось у стилі “солодка коричнева субстанція зі смаком спогадів про какао”.

Але тепер ситуація різко змінилася. Ціни на какао впали майже на 70% від пікових значень кінця 2024 року. І раптом виявилося, що робити справжній шоколад знову вигідніше, ніж вигадувати його замінники.

Американський гігант Hershey уже офіційно заявив, що поверне оригінальні рецепти для продукції Hershey’s та Reese’s. Компанія раніше отримала хвилю критики після того, як деякі продукти фактично перетворилися на так звані “chocolate candy” — солодощі зі зниженим вмістом какао.

І тут починається дуже показова історія сучасного бізнесу. Поки ціни були високими, виробники активно розповідали, що “нові рецептури” — це інновації та майбутнє галузі. Але щойно какао подешевшало, раптом усі згадали, що люди взагалі-то люблять шоколад саме за какао.

Експерти вважають, що за Hershey можуть піти й інші великі бренди.

Особливо цікаво виглядає історія з шоколадом без какао — наприклад, продуктом ChoViva, який роблять із насіння соняшника та вівса. Такі альтернативи активно просували на піку “какаової паніки”, але зараз вони вже виглядають менш вигідними навіть для самих виробників.

У Barry Callebaut — найбільшого у світі виробника шоколаду — прямо заявили, що за нинішніх цін виготовляти справжній шоколад іноді дешевше, ніж його рослинні імітації.

На цьому тлі супермаркети почали тиснути на виробників із вимогою знижувати ціни. Деякі компанії вже поступилися. Наприклад, Mondelez повідомила про зниження цін на частину шоколадної продукції в Європі та зростання продажів.

Втім, повного “повернення старого шоколадного світу” поки не буде. Аналітики попереджають, що частина покупців — особливо молодь — уже звикла до альтернативних продуктів. До того ж виробники бояться, що какао знову може різко подорожчати.

Але вся ця історія дуже добре показує головний закон сучасного харчового бізнесу: “інновації” часто тривають рівно до того моменту, поки сировина знову не стане дешевою.