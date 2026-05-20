Від школяра до агента РФ: поліція за добу розкрила серію підпалів авто

Українська поліція за добу влаштувала справжній “тур містами паліїв” — від школяра на Тернопільщині до іноземця в Києві, який вирішив заробити на російських спецслужбах і в підсумку заробив собі великі проблеми.

Карний розшук повідомив про розкриття серії підпалів у різних регіонах країни. І якщо коротко — людська дурість, алкоголь, помста й бажання “легких грошей” знову виявилися дуже вибуховою сумішшю.

Серію підпалів розкрито карним розшуком протягом доби / Фото: Нацполіція

На Тернопільщині головним героєм історії став школяр із Кременця. Підліток посеред ночі, ще й напідпитку, вирішив розважитися максимально ідіотським способом: підпалив шматок тканини та кинув його в салон Renault на парковці супермаркету. Бо, очевидно, TikTok-челенджі вже недостатньо екстремальні.

В Івано-Франківську все було більш “класично”: старий конфлікт, образа і спалений автомобіль знайомого. Палієм виявився раніше судимий 40-річний чоловік, який намагався уникнути викриття, але оперативники швидко його знайшли.

А от у Києві історія вже більше схожа на поганий шпигунський серіал. 24-річний іноземець погодився співпрацювати з російськими спецслужбами заради “легких грошей”. Його завданням було знищення військових автомобілів.

Але тут починається найабсурдніше. Замість того щоб шукати реальні військові машини, чоловік просто знаходив цивільні авто, клеїв на них символіку ЗСУ, підпалював і знімав усе це на телефон як “звіт” для кураторів. Тобто фактично вирішив обдурити навіть російських спецслужбістів. Щоправда, карний розшук знайшов цього “генія бізнесу” швидше, ніж він, мабуть, встиг витратити гонорар.

На Київщині 46-річний чоловік через конфлікт заздалегідь підготував пальне й спалив Audi Q5 мешканки Гостомеля. Автомобіль вигорів повністю.

У Кривому Розі 32-річний чоловік облив Porsche знайомої легкозаймистою речовиною, підпалив авто та втік. Але ненадовго — розшуківці швидко встановили його місцеперебування.

У поліції наголошують: карний розшук системно відпрацьовує всі факти підпалів незалежно від мотивів чи “легенд” виконавців.

І якщо чесно, вся ця добірка виглядає як дуже дивний зріз сучасної реальності: хтось палить авто “для розваги”, хтось — через образу, а хтось — за гроші від росіян. Але фінал у всіх історій поки що однаковий: зустріч із поліцією замість красивого кіношного фіналу.