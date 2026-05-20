Співвласник “Студії 95” пішов проти Зеленського: Міндич оскаржує санкції в суді

Тимур Міндич, співвласник «Студії 95» та український бізнесмен, вирішив перейти до важкої юридичної артилерії — і подав до суду на Володимира Зеленського.

Причина — санкції.

Інформація про позов з’явилася на порталі “Судова влада України”. Позовна заява датована 14 травня, а саму справу вже передали на розгляд суду.

Міндич вимагає визнати незаконним та скасувати указ президента про запровадження проти нього санкцій. Поки що ні дата розгляду, ні деталі правової позиції бізнесмена офіційно не оприлюднені.

Уся історія виглядає особливо цікаво через бекграунд самого фігуранта. Тимур Міндич — не просто бізнесмен, а людина, яку роками асоціювали з “Кварталом 95” та близьким оточенням Зеленського. І тепер ситуація виглядає так, ніби хтось вирішив винести сімейний конфлікт просто в юридичний октагон.

Раніше Зеленський затвердив санкції проти Міндича та Олександра Цукермана. Обидва фігурували у справі, пов’язаній із корупцією в «Енергоатомі».

Санкції РНБО в Україні давно стали чимось на кшталт політичного “банхаммера”: швидко, жорстко і без особливих церемоній. Але коли людина, яка потрапила під обмеження, йде напряму до суду проти президента — це вже виглядає як дуже неприємний тест для всієї системи.

Тепер суду доведеться вирішувати, де закінчується політичне рішення в умовах війни й починається питання законності. А це вже значно серйозніше, ніж черговий гучний заголовок у новинах.