Міндіч подав апеляцію, але не приїхав до суду через “обстріли”: що вирішили судді

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри бізнесмену Тимуру Міндічу. Його захист пояснив відсутність на засіданні обстрілами в Україні.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, апеляція розглянула скаргу захисника Міндіча на повідомлення про підозру. Адвокат просив долучити підозрюваного до засідання онлайн, пояснивши його неприбуття тим, що «в Україні тривають обстріли» та існують побоювання за безпеку.

Суд відмовив у цьому клопотанні, зазначивши, що Міндіч перебуває в розшуку, а також відсутні обставини, які б перешкоджали його прибуттю до суду. Крім того, не було можливості належно підтвердити його особу під час онлайн-підключення.

Реклама

Реклама

У підсумку апеляційна інстанція залишила без змін рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри. Рішення ухвалила колегія суддів у складі Сергія Боднара, Даниїли Чорненької та Ігоря Панаїда.

Нагадаємо, за даними НАБУ та САП, Міндіча підозрюють у причетності до корупційної схеми в сфері енергетики. Напередодні слідчих дій він виїхав з України до Ізраїлю та заявляв, що вважає справу проти себе політичною.