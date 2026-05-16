Після погроз Трампа Гренландія звернулася до Канади по допомогу

Після заяв президента США Дональда Трампа про можливе захоплення Гренландії влада острова почала активніше співпрацювати з Канадою у сфері безпеки. Канада та країни Півночі також посилюють оборонну координацію через зростання напруги в Арктиці та загрози з боку Росії.

Як повідомляє Reuters, влада Гренландії та Данії вже три роки консультується з Канадою щодо створення власного аналога канадських рейнджерів — резервного підрозділу, який постійно працює в арктичних громадах. Після заяв Дональда Трампа ці переговори стали більш терміновими.

«Риторика з Білого дому прискорила зусилля, щоб відкинути ідею, ніби арктичним громадам потрібні США для їхнього захисту», — заявив почесний підполковник канадських рейнджерів Вітні Лакенбауер.

Реклама

Реклама

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні останнім часом активно зміцнює зв’язки з Данією, Норвегією, Фінляндією, Ісландією та Швецією. У березні Канада і п’ять країн Півночі домовилися посилити співпрацю у сфері військових закупівель, оборонного виробництва та кібербезпеки.

На тлі змін клімату Арктика стає доступнішою, а конкуренція за регіон зростає. Reuters зазначає, що Росія має найбільшу кількість військових баз в Арктиці, а Китай останніми роками посилює присутність у регіоні, переважно у співпраці з Москвою.

У Білому домі заявили, що адміністрація Трампа проводить переговори з урядами Данії та Гренландії щодо американських інтересів безпеки на острові. Водночас у Канаді наголошують на необхідності будувати нові союзи та зменшувати залежність від США у питаннях арктичної безпеки.