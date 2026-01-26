Reuters: У США заговорили про імпічмент через погрози Трампа щодо Гренландії

У Конгресі США зросло занепокоєння через заяви президента Дональда Трампа щодо можливого застосування сили для отримання контролю над Гренландією. Деякі республіканські законодавці попередили Білий дім, що військові дії без згоди Конгресу можуть призвести до процедури імпічменту.

Про це пише Reuters.

Після заяв адміністрації Дональда Трампа про Гренландію серед американських законодавців виникла тривога щодо можливого військового сценарію. За словами джерел Reuters, демократи й республіканці побоювалися, що Білий дім може піти на серйозні кроки без погодження з Конгресом, за прикладом нещодавніх подій у Венесуелі.

Реклама

Реклама

Законодавці телефонували державному секретарю Марко Рубіо та високопосадовцям Білого дому, закликаючи адміністрацію не рухатися в напрямку військового втручання. Деякі республіканці прямо заявляли, що вторгнення до Гренландії може стати підставою для розслідування щодо імпічменту президента.

Напруга зросла після інтерв’ю заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, який не дав прямої відповіді на запитання, чи виключає адміністрація застосування сили для отримання контролю над островом. Після цього заяви Трампа та його команди лише посилили занепокоєння союзників США і американських політиків.

Згодом президент США знизив риторику, заявивши про досягнення рамкових домовленостей із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо майбутнього Гренландії та Арктичного регіону. Водночас, за даними Reuters, військове втручання ніколи серйозно не розглядалося, проте самі погрози вже завдали шкоди довірі з боку союзників.

Експерти, опитані агентством, зазначають, що різкі й непередбачувані заяви президента створили відчуття нестабільності у відносинах США з партнерами, а загроза імпічменту стала одним із факторів внутрішнього тиску на адміністрацію.