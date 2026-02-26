НАБУ повернуло Юлії Тимошенко вилучені під час обшуку кошти — адвокат

Сьогодні, 26 лютого, Національне антикорупційне бюро України виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката лідерки партії «Батьківщина».

За словами захисника, повернення коштів є кроком до відновлення справедливості та підтвердженням того, що справа проти Тимошенко є сфальсифікованою, а висунуті обвинувачення — незаконними. Він зазначив, що це вже неодноразово встановлювалося під час судових засідань.

Адвокат додав, що бачить позитивну динаміку у розгляді справи та висловив оптимізм щодо подальшого перебігу процесу.

Також захисник нагадав, що під час останнього судового засідання прокурор визнав, що Тимошенко жодних грошей нікому не передавала і їй ніхто жодних коштів не передавав.

Сама Юлія Тимошенко від початку заперечує будь-які звинувачення та називає справу політичним переслідуванням. Вона заявляє, що правоохоронні органи не мають доказів порушення нею закону та виконують політичне замовлення.