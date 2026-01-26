Апеляційна палата ВАКС залишила в силі заставу у 33 млн грн для Юлії Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляцію Юлії Тимошенко на запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 мільйони гривень. Водночас суд дозволив їй спілкуватися з народними депутатами та пересуватися територією України.

Про це повідомляє Суспільне.

26 січня Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу Юлії Тимошенко на рішення суду першої інстанції, яким їй було обрано запобіжний захід у вигляді застави у 33 мільйони гривень.

Під час розгляду сторона захисту заявила клопотання про дозвіл на виїзд підозрюваної за межі Київської області. Адвокат повідомив, що раніше детектив НАБУ відмовив Юлії Тимошенко у поїздці до Львова для робочої міжнародної зустрічі, тоді як суд зобов’язав її не залишати межі області.

Юлія Тимошенко просила скасувати рішення слідчого судді, заявивши, що вважає справу політичною. Вона також заперечила факти передачі коштів і зазначила, що аудіозапис, на який посилається обвинувачення, є змонтованим.

Сторона захисту наголосила, що детектив клопотав про заставу у 50 мільйонів гривень, однак суд першої інстанції визначив суму у 33 мільйони без належного обґрунтування. Адвокат зазначив, що інкримінований злочин пов’язаний із професійною діяльністю та не належить до особливо тяжких.

Прокурор виступив проти задоволення апеляції та назвав доводи захисту необґрунтованими. Він просив збільшити розмір застави до 50 мільйонів гривень, посилаючись на зміст телефонних розмов, обшуки, майновий стан підозрюваної та наявні ризики. Також прокурор нагадав, що повну суму застави за Юлію Тимошенко вже внесли треті особи.

За результатами розгляду суд відхилив апеляцію та залишив запобіжний захід без змін. Разом із тим Юлії Тимошенко дозволили спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України. Біля входу до суду під час засідання були зафіксовані сутички між прихильниками політикині та працівниками служби охорони.

Справа Тимошенко: деталі

Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам. За версією слідства, під час обшуків 13 січня в офісі партії “Батьківщина” у неї вилучили 40 тисяч доларів, які, як вважають правоохоронці, могли бути призначені для підкупу трьох депутатів з іншої фракції з метою впливу на голосування. САП повідомила політикині про підозру та оприлюднила запис розмови з одним із депутатів.

Юлія Тимошенко відкидає обвинувачення, заявляючи про політичний характер справи, фальсифікацію аудіозапису та зазначаючи, що вилучені кошти є її особистими заощадженнями. 16 січня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33,3 мільйона гривень із додатковими обов’язками, зокрема не залишати Київську область без дозволу слідства.

21 січня суд частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна, арештувавши гаражі, автомобілі та вилучені під час обшуків речі чоловіка Юлії Тимошенко, водночас її банківські рахунки залишилися доступними. 23 січня стало відомо, що за політикиню внесли повну суму застави.