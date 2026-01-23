За Юлію Тимошенко внесли всю суму застави у 33 млн гривень

За Юлію Тимошенко внесли повну суму застави у розмірі 33 мільйони гривень. Інформацію про це оприлюднила Transparency International Ukraine з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Раніше Українська правда писала, що частину цієї суми — понад 12 мільйонів гривень — внесли 20 січня.

За даними видання, 5 мільйонів гривень вніс Сергій Віталійович Рабчук, ще 8,65 мільйона гривень — Оксана Володимирівна Фетісова. Зазначається, що ці особи пов’язані з одним із головних спонсорів партії «Батьківщина», народним депутатом Костянтином Бондарєвим.

