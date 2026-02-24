Зрадника, який воював за росію під Куп’янськом, засудили до 15 років

За матеріалами СБУ 15 років позбавлення волі отримав бойовик-зрадник, який вступив до лав зс рф та воював проти Сил оборони України на Куп’янському напрямку. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, засуджений — 36-річний уродженець Запорізької області, який у вересні 2022 року виїхав з окупованої території до рф. Там він добровільно вирішив набути російського громадянства та підписав контракт із зс рф для проходження військової служби на території України у складі загарбницької армії.

Після проходження базової військової підготовки у навчальному таборі в московській області його розподілили до 352 мотострілецького полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії зс рф.

У грудні 2025 року він опинився на полі бою на Куп’янщині, де його підрозділ брав участь у бойових діях проти українських військових, намагався закріпитися на позиціях та окупувати нові території. Згодом зрадника взяли в полон військовослужбовці ЗСУ на Харківщині.

Колегія суддів Основ’янського районного суду Харкова визнала його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначила покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Департаментом військової контррозвідки за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.