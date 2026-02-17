СБУ затримала “ждуна”, який наводив авіабомби по Слов’янську

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одного агента фсб, який коригував російські обстріли Слов’янська. Ним виявився 51-річний охоронець місцевої котельні, завербований ворогом, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як публікував у телеграм-каналах прокремлівські коментарі про очікування повної окупації регіону. Після вербування він, за даними слідства, обходив прифронтове місто після робочих змін, щоб відстежувати місця найбільшого зосередження особового складу та техніки Сил оборони.

У разі виявлення українських військових зловмисник позначав їхні геолокації на електронних картах, фіксував орієнтовну кількість захисників, типи озброєння та призначення навколишніх будівель. Також під час розвідувальних обходів він відстежував наслідки нещодавніх атак по Слов’янську із застосуванням керованих авіабомб і ударних дронів.

Зібрані дані агент узагальнював на власному смартфоні у вигляді звітів для куратора з фсб, особу якого вже встановили співробітники СБУ. Контррозвідники задокументували злочинну діяльність фігуранта та після убезпечення позицій Сил оборони затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканні виявили підземний сховок, облаштований для того, щоб перечекати бойові дії та дочекатися російських військ у разі вуличних боїв. Також вилучено два мобільні телефони, через які він по черзі виходив на зв’язок із представниками фсб через месенджер.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.