Росія втратила понад 1,25 млн військових: Генштаб оновив дані про втрати

Станом на 17 лютого 2026 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 255 340 осіб. За добу українські сили також знищили сотні одиниць техніки, зокрема безпілотники, артилерію та автомобільний транспорт.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року противник втратив близько 1 255 340 військовослужбовців, з них 890 — за останню добу. Також знищено 11 678 танків, 24 045 бойових броньованих машин, 37 323 артилерійські системи та 1 648 реактивних систем залпового вогню.

Крім того, втрати ворога становлять 1 301 засіб протиповітряної оборони, 435 літаків і 347 гелікоптерів. Українські військові знищили 136 073 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 4 288 крилатих ракет.

Реклама

Реклама

Флот противника втратив 29 кораблів і катерів та два підводні човни. Також повідомляється про знищення 78 725 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та 4 071 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.