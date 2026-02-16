“Потрібні жорсткі дії”: Зеленський анонсував очищення СБУ від тих, хто працює не в інтересах України

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок системної роботи з очищення Служби безпеки України від осіб, які діють не в інтересах держави. Відповідні завдання покладено на керівництво спецслужби.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозвернення 16 лютого.

Президент повідомив, що заслухав доповіді Служби безпеки України, зокрема від очільника відомства Євгенія Хмари та першого заступника Олександра Поклада, щодо протидії російським операціям. Президент відзначив успіхи українських захисників, у тому числі СБУ, у запобіганні російським диверсіям.

Окремо Зеленський наголосив, що Олександр Поклад займатиметься очищенням Служби безпеки України від тих, хто перебуває на посадах, але служить не Україні, а іншим інтересам.

“Потрібні жорсткі дії та реально повністю сильна Служба безпеки України. Я очікую результати”, – підкреслив Зеленський.