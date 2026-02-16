Ексміністра енергетики Галущенка залишили під вартою після розгляду скарги захисту у ВАКС

Сьогодні, 16 лютого, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка щодо нібито незаконного затримання. Водночас сам підозрюваний залишається під вартою та очікує обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Під час засідання адвокат Галущенка заявив, що нібито прикордонники на пункті пропуску попередили детективів НАБУ про намір колишнього міністра енергетики перетнути кордон. Його зняли з потяга Київ — Варшава 15 лютого о 3:38.

16 лютого ексміністру повідомили про підозру в легалізації коштів, викрадених на захисті енергетики країни в межах справи “Мідас”. Одним з епізодів легалізації сторона обвинувачення вважає оплату навчання його дітей у Швейцарії, а сума ймовірної легалізації становить понад 400 млн грн.

Слідство також встановило, що з вилученої техніки підозрюваної Людмили Зоріної, яка також фігурує у справі “Мідас”, та витягів з електронної пошти – діти експосадовця мають документи на проживання у Швейцарії. Ця інформація підтверджується через запити у Швейцарію.

Адвокат Галущенка заявив у суді, що прикордонники з пункту пропуску нібито зателефонували детективам НАБУ та повідомили про намір ексміністра перетнути кордон. Орієнтовно між 06:00 та 06:30 Галущенко висловив бажання залишити пункт пропуску й повернутися до Києва, на що прикордонники повідомили, що очікують “гостей”. Близько 9:00 прибули детективи НАБУ, а до Києва Галущенка доставили приблизно о 19:00 15 лютого.

17 лютого ВАКС має обрати підозрюваному запобіжний захід, і сторона обвинувачення проситиме тримання під вартою.