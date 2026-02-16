Ракетний удар по Київській телевежі: ще одному російському генералу оголосили підозру

За ракетний удар по Києву 1 березня 2022 року заочно повідомлено про підозру ще одному російському генералу – командиру 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що 1 березня 2022 року збройні сили РФ завдали ракетного удару по Києву, використавши крилаті ракети класу “повітря-земля” Х-101.

Підозрюваний віддав бойове розпорядження про ракетний удар по цивільних об’єктам Києва, внаслідок чого загинуло п’ятеро цивільних жителів столиці, ще шестеро – отримали поранення. Серед загиблих – телеоператор одного з українських телеканалів.

Тоді внаслідок атаки на столицю було пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлю телевежі, приміщення Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика, автосервісу та спорткомплексу.

Російському військовому командиру заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у серпні 2025 року заочні підозри отримали два інші російські генерали, які брали участь у підготовці та здійсненні цього ракетного удару. Зокрема це командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ та командир 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії.