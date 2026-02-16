Вітамін D 2000 МО: показання, спосіб застосування та побічні ефекти

Вітамін D₃ — це жиророзчинний нутрієнт, який допомагає підтримувати роботу майже всього організму.[1] Дозування Детрімакс 2000® МО вважається універсальним. Його призначають лікарі для профілактики дефіциту дорослим або корекції недостатності у дітей.
Показання до застосування
Детальна на вітамін Д 2000 інструкція містить повну інформацію про правила прийому.
Зазвичай Detrimax 2000® лікарі призначають, коли є наступні показання:
- Профілактика дефіциту, щоб підтримати імунітет.
- Корекція недостатності, коли рівень вітаміну Д знаходиться у межах 20–30 нг/мл.
- Остеопороз та здоров’я опорно-рухового апарату.
- Підтримка ендокринної системи для покращення чутливості до інсуліну та регуляція обміну речовин.[1]
Щоб дозування було точним, а прийом — зручнішим, можна вибрати вітамін Д3 2000 в капсулах.
Спосіб застосування та особливості прийому
Згідно з інструкцією, є декілька особливостей прийому цього нутрієнта:
- Час прийому. Найкраще вживати вітамін у першій половині дня, наприклад, під час сніданку. Це пов’язано з його здатністю бадьорити нервову систему.[2]
- Поєднання з їжею. Краще поєднувати Детрімакс® є жиророзчинним продуктом. Для його засвоєння у раціоні обов’язково мають бути корисні жири. Підійдуть масло, горіхи, авокадо або жирна риба.
- Тривалість курсу. Це визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс триває від 1 до 3 місяців. Після його завершення варто зробити контрольний аналіз крові.
Призначати Детрімакс 2000® дітям може виключно лікар—педіатр. Таке дозування зазвичай рекомендується підліткам, коли вони активно ростуть, або дітям, у яких підтверджено дефіцит вітаміну Д.
Можливі побічні ефекти та протипоказання
Препарат зазвичай добре переноситься. Але інколи можуть виникати побічні реакції:
- нудота;
- запор;
- діарея;
- алергічні реакції на компоненти оболонки капсули;
- гіперкальціємія (надлишок кальцію в крові).
Серед головних протипоказань — індивідуальна чутливість до холекальциферолу, ниркова недостатність, сечокам’яна хвороба в стадії загострення та гіпервітаміноз.
Перед початком прийому варто проконсультуватися з лікарем та ретельно вивчити інструкцію до вітаміну Д 2000. Також рекомендовано здати аналіз 25(OH)D, щоб визначити рівень нутрієнта у крові.[3]
Виробник: Куртіс Хелс Капс С.А., Польща.
Література
- Pludowski P, Grant WB, Karras SN, Zittermann A, Pilz S. Vitamin D Supplementation: A Review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of Vitamin D for Adults in the General Population. Nutrients. 2024 Jan 29;16(3):391. doi: 10.3390/nu16030391. PMID: 38337676; PMCID: PMC10857599.
- Інструкція до препарату.
- Pludowski P, Takacs I, Boyanov M, Belaya Z, Diaconu CC, Mokhort T, Zherdova N, Rasa I, Payer J, Pilz S. Clinical Practice in the Prevention, Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement. Nutrients. 2022 Apr 2;14(7):1483. doi: 10.3390/nu14071483. PMID: 35406098; PMCID: PMC9002638.