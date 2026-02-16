        Новини

        Вітамін D 2000 МО: показання, спосіб застосування та побічні ефекти

        16 Лютого 2026 11:51
        Вітамін D₃ — це жиророзчинний нутрієнт, який допомагає підтримувати роботу майже всього організму.[1] Дозування Детрімакс 2000® МО вважається універсальним. Його призначають лікарі для профілактики дефіциту дорослим або корекції недостатності у дітей. 

        Показання до застосування

        Детальна на вітамін Д 2000 інструкція містить повну інформацію про правила прийому.

        Зазвичай Detrimax 2000® лікарі призначають, коли є наступні показання: 

        • Профілактика дефіциту, щоб підтримати імунітет.
        • Корекція недостатності, коли рівень вітаміну Д знаходиться у межах 20–30 нг/мл.
        • Остеопороз та здоров’я опорно-рухового апарату.
        • Підтримка ендокринної системи для покращення чутливості до інсуліну та регуляція обміну речовин.[1]

        Щоб дозування було точним, а прийом — зручнішим, можна вибрати вітамін Д3 2000 в капсулах. 

        Спосіб застосування та особливості прийому

        Згідно з інструкцією, є декілька особливостей прийому цього нутрієнта:

        1. Час прийому. Найкраще вживати вітамін у першій половині дня, наприклад, під час сніданку. Це пов’язано з його здатністю бадьорити нервову систему.[2]
        2. Поєднання з їжею. Краще поєднувати Детрімакс® є жиророзчинним продуктом. Для його засвоєння у раціоні обов’язково мають бути корисні жири. Підійдуть масло, горіхи, авокадо або жирна риба.
        3. Тривалість курсу. Це визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс триває від 1 до 3 місяців. Після його завершення варто зробити контрольний аналіз крові.

        Призначати Детрімакс 2000® дітям може виключно лікар—педіатр. Таке дозування зазвичай рекомендується підліткам, коли вони активно ростуть, або дітям, у яких підтверджено дефіцит вітаміну Д.

        Можливі побічні ефекти та протипоказання

        Препарат зазвичай добре переноситься. Але інколи можуть виникати побічні реакції: 

        • нудота;
        • запор;
        • діарея;
        • алергічні реакції на компоненти оболонки капсули;
        • гіперкальціємія (надлишок кальцію в крові).

        Серед головних протипоказань — індивідуальна чутливість до холекальциферолу, ниркова недостатність, сечокам’яна хвороба в стадії загострення та гіпервітаміноз. 

        Перед початком прийому варто проконсультуватися з лікарем та ретельно вивчити інструкцію до вітаміну Д 2000. Також рекомендовано здати аналіз 25(OH)D, щоб визначити рівень нутрієнта у крові.[3] 

        Виробник: Куртіс Хелс Капс С.А., Польща.

        Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням дієтичної добавки необхідно проконсультуватися з лікарем і обов’язково ознайомитися з інструкцією про застосування.

        Література

        1. Pludowski P, Grant WB, Karras SN, Zittermann A, Pilz S. Vitamin D Supplementation: A Review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of Vitamin D for Adults in the General Population. Nutrients. 2024 Jan 29;16(3):391. doi: 10.3390/nu16030391. PMID: 38337676; PMCID: PMC10857599.
        2. Інструкція до препарату.
        3. Pludowski P, Takacs I, Boyanov M, Belaya Z, Diaconu CC, Mokhort T, Zherdova N, Rasa I, Payer J, Pilz S. Clinical Practice in the Prevention, Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement. Nutrients. 2022 Apr 2;14(7):1483. doi: 10.3390/nu14071483. PMID: 35406098; PMCID: PMC9002638.

