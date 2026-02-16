Вітамін D 2000 МО: показання, спосіб застосування та побічні ефекти

Вітамін D₃ — це жиророзчинний нутрієнт, який допомагає підтримувати роботу майже всього організму.[1] Дозування Детрімакс 2000® МО вважається універсальним. Його призначають лікарі для профілактики дефіциту дорослим або корекції недостатності у дітей.

Показання до застосування

Детальна на вітамін Д 2000 інструкція містить повну інформацію про правила прийому.

Зазвичай Detrimax 2000® лікарі призначають, коли є наступні показання:

Профілактика дефіциту, щоб підтримати імунітет.

Корекція недостатності, коли рівень вітаміну Д знаходиться у межах 20–30 нг/мл.

Остеопороз та здоров’я опорно-рухового апарату.

Підтримка ендокринної системи для покращення чутливості до інсуліну та регуляція обміну речовин.[1]

Щоб дозування було точним, а прийом — зручнішим, можна вибрати вітамін Д3 2000 в капсулах.

Спосіб застосування та особливості прийому

Згідно з інструкцією, є декілька особливостей прийому цього нутрієнта:

Час прийому. Найкраще вживати вітамін у першій половині дня, наприклад, під час сніданку. Це пов’язано з його здатністю бадьорити нервову систему.[2] Поєднання з їжею. Краще поєднувати Детрімакс® є жиророзчинним продуктом. Для його засвоєння у раціоні обов’язково мають бути корисні жири. Підійдуть масло, горіхи, авокадо або жирна риба. Тривалість курсу. Це визначає лікар індивідуально. Зазвичай курс триває від 1 до 3 місяців. Після його завершення варто зробити контрольний аналіз крові.

Призначати Детрімакс 2000® дітям може виключно лікар—педіатр. Таке дозування зазвичай рекомендується підліткам, коли вони активно ростуть, або дітям, у яких підтверджено дефіцит вітаміну Д.

Можливі побічні ефекти та протипоказання

Препарат зазвичай добре переноситься. Але інколи можуть виникати побічні реакції:

нудота;

запор;

діарея;

алергічні реакції на компоненти оболонки капсули;

гіперкальціємія (надлишок кальцію в крові).

Серед головних протипоказань — індивідуальна чутливість до холекальциферолу, ниркова недостатність, сечокам’яна хвороба в стадії загострення та гіпервітаміноз.

Перед початком прийому варто проконсультуватися з лікарем та ретельно вивчити інструкцію до вітаміну Д 2000. Також рекомендовано здати аналіз 25(OH)D, щоб визначити рівень нутрієнта у крові.[3]

Виробник: Куртіс Хелс Капс С.А., Польща.

Перед застосуванням дієтичної добавки необхідно проконсультуватися з лікарем і обов'язково ознайомитися з інструкцією про застосування.

