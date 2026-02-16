ISW: Зеленський готовий до компромісів, але РФ вимагає зміни влади в Києві

Президент Володимир Зеленський напередодні тристоронніх переговорів у Женеві заявив про готовність України до компромісів, зокрема щодо проведення виборів за умови припинення вогню. Водночас російська сторона наполягає на ширших вимогах, включно зі зміною влади в Києві, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, Зеленський 14 лютого заявив, що Україна готова провести вибори якомога швидше за умови сталого припинення вогню та надання гарантій безпеки. Він закликав до двомісячного перемир’я для підготовки виборчого процесу, або щонайменше до «багатьох днів» для організації голосування. Президент наголосив, що будь-яка угода про гарантії безпеки має передувати домовленостям про завершення війни.

Водночас російські посадовці продовжують заявляти, що перешкоди для мирної угоди не обмежуються територіальними питаннями. Заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія не задовольниться лише передачею Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і прагне зміни влади в Києві. У Кремлі також наголошують, що після війни Україна має бути «дружньою» до Росії.

ISW також констатує, що російські війська зазнають непропорційно високих втрат у порівнянні з незначними територіальними здобутками. За даними НАТО, у грудні 2025 року Росія втратила 35 тисяч військових, у січні 2026 року — 30 тисяч. За оцінками ISW, у грудні російські війська просунулися приблизно на 462 кв. км, у січні — на 364 кв. км, що свідчить про десятки втрат на кожен квадратний кілометр просування.

Крім того, у звіті зазначається, що зусилля України та компанії SpaceX щодо блокування доступу російських військ до терміналів Starlink негативно вплинули на можливості російського центру «Рубікон» здійснювати удари безпілотниками на середню та коротку дальність. За оцінкою українських військових, російським силам може знадобитися близько шести місяців для пошуку альтернативи.

Аналітики також повідомляють про нещодавні просування українських сил на Олександрівському напрямку та російських — у північній частині Харківської області, а також на Боровському, Слов’янському і Костянтинівсько-Дружківському напрямках.