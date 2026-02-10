Le Monde: Україна негласно розпустила Інтернаціональний легіон

Україна наприкінці 2025 року негласно розпустила Інтернаціональний легіон, створений для іноземних добровольців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на власні джерела.

За інформацією французького видання, рішення про ліквідацію Інтернаціонального легіону було ухвалене Генеральним штабом Збройних сил України 31 грудня 2025 року без публічних заяв. Йдеться про структуру, створену 27 лютого 2022 року для залучення іноземних добровольців до оборони України.

Le Monde зазначає, що підрозділи легіону поступово розформовували, а бійців переводили до інших військових частин. Зокрема, другий батальйон отримав відстрочку до середини лютого 2026 року, після чого його особовий склад інтегрували до одного з підрозділів територіальної оборони.

За даними видання, для багатьох легіонерів такі зміни стали несподіваними та негативно вплинули на моральний стан. Водночас Le Monde наголошує, що інший інтернаціональний підрозділ, який діє у структурі Головного управління розвідки, не був розпущений.

Офіційних публічних коментарів від Генерального штабу або Міністерства оборони України щодо цієї інформації на момент публікації матеріалу не було.