        Спорт

        Попри заборону МОК Гераскевич знову вийшов на тренування у шоломі з фото загиблих українців

        Сергій Бордовський
        10 Лютого 2026 17:06
        читать на русском →
        Владислав Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті" на наступне тренування Олімпіади-2026 / Фото: Суспільне Спорт/Сергій Захарченко
        Владислав Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті" на наступне тренування Олімпіади-2026 / Фото: Суспільне Спорт/Сергій Захарченко

        Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на другий тренувальний день Олімпіади-2026 у «шоломі пам’яті» з фото загиблих українських спортсменів. Це сталося попри заборону Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє Суспільне Спорт.

        Напередодні Гераскевич уже тренувався на олімпійському треку у шоломі, на якому зображені українські атлети, загиблі внаслідок російського вторгнення. Після цього український спортсмен мав розмови з представниками Міжнародного олімпійського комітету, за підсумками яких отримав заборону використовувати цей шолом на Олімпійських іграх.

        Згодом МОК пішов на компроміс і дозволив Гераскевичу виходити на старт із чорною пов’язкою. Втім, попри це рішення, наступного дня український скелетоніст знову вийшов на тренування у забороненому шоломі та провів у ньому два заїзди.

        Реклама
        Реклама

        У коментарі Суспільне Спорт Гераскевич заявив, що не вважає використання цього шолома порушенням правил МОК. За його словами, правило 50 забороняє політичну, расову або дискримінаційну пропаганду, а «шолом пам’яті» не містить жодного з цих елементів.

        Скелетоніст також повідомив, що комунікація з МОК щодо шолома розпочалася ще під час неофіційних тренувань, а остаточну заборону він отримав після зустрічі з представником МОК в олімпійському селищі. Наразі Гераскевич веде перемовини з НОК України щодо подальших дій і не виключає можливість дискваліфікації у разі повторної появи у цьому шоломі на треку.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини