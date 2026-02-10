Попри заборону МОК Гераскевич знову вийшов на тренування у шоломі з фото загиблих українців

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на другий тренувальний день Олімпіади-2026 у «шоломі пам’яті» з фото загиблих українських спортсменів. Це сталося попри заборону Міжнародного олімпійського комітету, повідомляє Суспільне Спорт.

Напередодні Гераскевич уже тренувався на олімпійському треку у шоломі, на якому зображені українські атлети, загиблі внаслідок російського вторгнення. Після цього український спортсмен мав розмови з представниками Міжнародного олімпійського комітету, за підсумками яких отримав заборону використовувати цей шолом на Олімпійських іграх.

Згодом МОК пішов на компроміс і дозволив Гераскевичу виходити на старт із чорною пов’язкою. Втім, попри це рішення, наступного дня український скелетоніст знову вийшов на тренування у забороненому шоломі та провів у ньому два заїзди.

Реклама

Реклама

У коментарі Суспільне Спорт Гераскевич заявив, що не вважає використання цього шолома порушенням правил МОК. За його словами, правило 50 забороняє політичну, расову або дискримінаційну пропаганду, а «шолом пам’яті» не містить жодного з цих елементів.

Скелетоніст також повідомив, що комунікація з МОК щодо шолома розпочалася ще під час неофіційних тренувань, а остаточну заборону він отримав після зустрічі з представником МОК в олімпійському селищі. Наразі Гераскевич веде перемовини з НОК України щодо подальших дій і не виключає можливість дискваліфікації у разі повторної появи у цьому шоломі на треку.