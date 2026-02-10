Ляшко анонсував безоплатне планове стентування та нові препарати в програмі реімбурсації

Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною передчасної смертності в Україні, спричиняючи близько 60% таких випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, щодня від серцево-судинних хвороб в Україні помирає понад тисяча людей, а торік понад 80 тисяч українців отримали інвалідність через захворювання системи кровообігу. Запобігання цим хворобам і їх лікування визначено одним із ключових напрямів роботи системи охорони здоров’я у 2026 році.

Міністр зазначив, що йдеться про комплексний підхід, який передбачає посилення спроможностей первинної медичної допомоги, раннє виявлення ризиків через програму «Скринінг здоров’я 40+», удосконалення фінансування кардіохірургічної допомоги, зокрема запровадження безоплатного планового стентування, а також стабільний доступ пацієнтів до ефективних лікарських засобів.

Реклама

Реклама

Він також наголосив, що серцево-судинні захворювання часто поєднуються з іншими хронічними станами, зокрема цукровим діабетом і хворобами дихальної системи. Саме це враховано в програмі реімбурсації «Доступні ліки», яка вже охоплює понад 700 препаратів і продовжує розширюватися.

За інформацією міністра, з квітня 2026 року до програми «Доступні ліки» додадуть аторвастатин, нові пероральні антикоагулянти ривароксабан, дабігатран і апіксабан, а також дапагліфлозин і емпагліфлозин для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу у визначених групах. Крім того, до програми включать формотерол у комбінації з беклометазоном для базисної терапії бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень.

Перехідний період до квітня 2026 року, за словами Ляшка, необхідний для завершення технічних налаштувань, укладення договорів і запуску програми без перебоїв. Для ривароксабану, дабігатрану, апіксабану, дапагліфлозину та емпагліфлозину передбачено фіксований рівень реімбурсації у 50%.

Міністр також повідомив про роботу над забезпеченням доступності метотрексату та ламотриджину. За його словами, постачання таблетованих форм метотрексату від одного з виробників у Німеччині заплановане на 10 лютого, після чого препарат одразу почнуть постачати до аптек, а інший виробник планує поставку у квітні 2026 року.

Щодо ламотриджину, Ляшко зазначив, що виробничі потужності одного з українських виробників були пошкоджені внаслідок ракетних і дронових атак Росії, однак виробництво вже відновлюється, препарат є на складах і розвозиться до аптек. Він наголосив, що для пацієнтів ключовим є фактична наявність ліків в аптеках, і саме на цьому наразі зосереджена робота міністерства.