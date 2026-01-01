В Україні стартувала програма “Скринінг здоров’я 40+”: як і коли можна пройти обстеження

В Україні з 1 січня 2026 року запрацювала Національна програма «Скринінг здоровʼя 40+». Вона передбачає безкоштовне обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем психічного здоровʼя.

Про старт програми повідомило Міністерство охорони здоровʼя України. Національна програма «Скринінг здоровʼя 40+» почала діяти у перший день 2026 року, а наприкінці січня українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати перші сповіщення-запрошення на проходження скринінгу.

Національна програма Скринінг здоровʼя 40+ / Інфографіка МОЗ

Запрошення надходитиме в застосунок Дія на 30-й день після дня народження для людей віком від 40 років. Після підтвердження участі в програмі на Дія.Картку протягом семи днів зараховуватимуть 2000 гривень, які можна використати виключно для оплати скринінгу.

Для людей, які не користуються застосунком Дія, передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через ЦНАП. Зробити це можна через 30 днів після дня народження.

Національний скринінг здоров’я 40+ включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету другого типу та стану психічного здоров’я, фізикальне обстеження з вимірюванням артеріального тиску, оцінкою частоти й ритму серця та антропометрією.

Також програма передбачає лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок, а також індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я. У разі потреби лікар може призначити лікування або направити на подальші обстеження.

Детальну інформацію про програму «Скринінг здоровʼя 40+», терміни отримання запрошення та перелік медичних закладів-учасників оприлюднено на сайті МОЗ.