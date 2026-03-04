Нацгвардійці показали знищення російського ЗРК С-400 вартістю понад мільярд доларів

Підрозділи Національної гвардії України знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 “Тріумф” на Бєлгородщині. Вартість техніки становить понад мільярд доларів. Операцію провели спільно з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем “Ахіллес” та Угрупуванням Обʼєднаних сил.

Про це повідомили у Lasar’s Group НГУ.

Після спільної аналітичної роботи аеророзвідка 429-ї окремої бригади безпілотних систем розвідала територію противника та виявила зенітно-ракетний комплекс. Інформацію передали підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів НГУ Lazar’s Group.

Реклама

Реклама

Екіпажі підрозділу здійснили виліт у район розташування комплексу С-400 “Тріумф” і завдали ударів по техніці.

Завдяки цьому вдалося суттєво знизити активність російської ППО на Харківському напрямку – зазначають військові.

Довідка. ЗРК дальньої дії С-400 “Тріумф” призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна виявляти аеродинамічні цілі на відстані до 600 кілометрів, вражати аеродинамічні цілі на відстанях до 400 км (з ракетами 40Н6Е , що були прийняті на озброєння влітку 2018 року), а балістичні цілі на відстані до 60 кілометрів, що летять зі швидкістю до 4,8 кілометра на секунду на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

За інформацією військового оглядача, майора запасу Олексія Гетьмана, вартість одного комплексу С-400 становить 1,2 млрд доларів, що перевищує ціну американського Patriot (1 млрд доларів).