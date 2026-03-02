        Події

        Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала та військово-морської бази у Новоросійську

        Галина Шподарева
        2 Березня 2026 16:16
        читать на русском →
        Пожежа на нафтовому терміналі “Шесхаріс” у Новоросійську / Скриншот
        Пожежа на нафтовому терміналі “Шесхаріс” у Новоросійську / Скриншот

        У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтовому терміналу “Шесхаріс” та військово-морській базі “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ. Також підтверджено пошкодження резервуарів і трубопроводів на нафтопереробному заводі “Албашнєфть”, ураженому раніше.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        На ураженому Силами оборони нафтовому терміналі “Шесхаріс” та військово-морській базі “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ зафіксовано масштабну пожежу.

        Реклама
        Реклама

        За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

        Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

        Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуара в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини