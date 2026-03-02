Поліція повідомила про підозру кримінальному авторитету, який викрав і катував чоловіка через дорожній конфлікт

Поліцейські оголосили підозру кримінальному авторитету з Києва, який викрав і катував чоловіка після дорожнього конфлікту в Хмельницькому. Про це повідомили в Національній поліції України.

Інцидент стався під час руху автомобілів: один із водіїв намагався змінити смугу, однак водійка сусіднього авто його не пропустила, після чого чоловік посигналив. Зіткнення не сталося, пошкоджень транспорту не було.

Того ж дня до ситуації долучився співмешканець водійки — раніше судимий за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина. Під час перебування під вартою його називали «смотрящим» у слідчому ізоляторі. Він почав телефонувати іншому учаснику конфлікту, вимагав вибачень і погрожував фізичною розправою та пошкодженням майна.

Згодом група осіб прибула до будинку потерпілого. Чоловіка побили на вулиці, силоміць посадили до автомобіля та вивезли за межі міста. Під час руху його утримували за шию та продовжували бити. Організатор приставив до грудей потерпілого розкладний ніж і змусив записати відео з вибаченнями. Після цього нападники виштовхали чоловіка з авто на узбіччі. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку встановили особу підозрюваного та його місцеперебування. За даними поліції, він намагався створити алібі, імітував захворювання та переховувався в медичному закладі.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — катування та незаконне позбавлення волі і викрадення людини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину та перевіряють підозрюваного на причетність до інших правопорушень. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.