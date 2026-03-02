Реєстрація стартує 5 березня: де можна скласти НМТ-2026 за кордоном

У 2026 році національний мультипредметний тест проведуть не лише в Україні, а й за кордоном. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ відбудеться в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Додаткова сесія буде проведена в Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії та Чехії.

Реклама

Реклама

У центрі зазначили, що домовленості стали можливими завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України, регіональних центрів оцінювання якості освіти, міжнародних організацій та дипломатичних установ. Перемовини з окремими країнами ще тривають, тому кількість локацій може зрости.

Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 5 березня та триватиме до 2 квітня. До 7 квітня учасники зможуть змінити реєстраційні дані та обрати інший населений пункт, якщо з’явиться зручніша локація.

Водночас за кордоном діятимуть обмеження щодо кількості місць. У разі їх вичерпання певна локація стане недоступною для вибору. Деякі міста будуть доступні лише під час додаткової сесії.

У центрі наголосили, що тестування за межами України проходитиме у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах за участі українськомовних педагогів, підготовлених Українським центром оцінювання якості освіти. Проведення НМТ відбуватиметься на засадах прозорості та справедливості незалежно від країни складання тесту.