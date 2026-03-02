Безпілотники атакували підприємство у Кривому Розі: спалахнули пожежі

У ніч на 2 березня російські військові завдали ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на місцевому підприємстві.
Про це повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа.
“У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки”, – йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Близько 3:45 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про масований шахедний удар по місту.
“Ще 5 шахедів у нашому напрямку. Бережіть себе”, – написав Вілкул.
Протягом ночі ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною шість російських БпЛА.