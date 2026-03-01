Бігозбір від Run Ukraine: твій кілометр – донат на бойових роботів для ССО

Соціальна реклама

Уявіть: ви пробігли 5 км у парку, а в цей момент Сили спеціальних операцій отримали 50 грн. на наземний роботизований комплекс, який вивозить поранених з поля бою чи доставляє боєприпаси під ворожим вогнем. Саме так працює Бігозбір – ініціатива, де ваші тренування перетворюються на реальну допомогу ЗСУ!

Біговий оператор Run Ukraine разом з компанією Ябко та Силами спеціальних операцій оголосили перший у цьому році Бігозбір, покликаний зібрати 1 000 000 гривень. За ці кошти будуть придбані два «Залізних коня» – наземних роботизованих комплекси для 144 центру ССО.

«Логістичний НРК дає людині можливість безпечної доставки необхідних вантажів до передових позицій дружніх сил кіл-зони в умовах дронової небезпеки, – зазначив командир підрозділу НРК 144 центру ССО з позивним Рон. – Відвезти боєкомплект групам спецпризначення, міни чи гранатометні постріли та багато іншого – це необхідність для успішного проведення операцій. «Залізний кінь» дозволить гарантувати безперервну логістику, а отже, є критично потрібним на лінії фронту».

Долучитися можуть всі охочі, потрібно лише зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в додатку Strava. А партнер Бігозбору Ябко автоматично перетворить подолані кілометри на донати за курсом 1 км = 10 грн. Тобто, щоб закрити збір, нам усім у період із 28 лютого до 5 квітня разом потрібно подолати лише 100 000 кілометрів.

Амбасадорами Бігозбору виступили екс-гравець національної збірної України з футболу Євген Селезньов та шоумен Олександр Педан.

«Завдяки Бігозбору ми даємо українцям додаткову мотивацію займатися бігом, а бізнес конвертує кожен кілометр у 10 гривень донату на потреби військових, – наголосила маркетинг-директорка Run Ukraine Вікторія Веремієнко. – За попередні Бігозбори ми акумулювали понад 24 мільйони гривень на соціально важливі проєкти – це і є спільнодія в найкращому прояві, коли український бізнес, цивільні та військові рухаються разом до спільної мети».

Три кроки до участі:

Зареєструйтесь на сайті Бігозбору. Встановіть додаток Strava та активуйте трекер перед пробіжкою. Біжіть скільки зможете! Навіть 1 км – це вже внесок.

Важливо: зараховуватимуться тільки пробіжки, зафіксовані в Strava!

«ССО виконують особливі завдання на фронті. Для нас це метч: ми фанати технологій, вони – фанати рішень. Коли інновації зустрічаються зі сміливістю, народжується сила. Разом ми будуємо безпеку, яка дозволяє жити, розвиватися та перемагати ворога!», – каже Діана Груць, менеджер зі зв’язків із громадськістю мережі особливої техніки Ябко.

Поширюйте інформацію – запрошуйте друзів, колег, родину. Виходьте на пробіжку вже сьогодні, і нехай кожен ваш кілометр працює на перемогу. А підсумки Бігозбору на підтримку Сил спеціальних операцій буде підбито 4-5 квітня під час Київського півмарафону незламності.