ДШВ прорвали оборону окупантів на Олександрівському напрямку

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ прорвали лінію оборони російських військ на Олександрівському напрямку. Про це повідомило Командування ДШВ.

За даними військових, наземні бойові групи розвідки CG132 зі складу 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування провели успішну операцію, у ході якої змогли прорвати оборонні позиції противника.

Під час бою українські військові знищили ворожі вогневі споруди, особовий склад та місця зберігання боєприпасів окупантів.

У командуванні зазначили, що завдяки діям розвідників вдалося зірвати плани противника щодо подальшого наступу, а також створити плацдарм для тактичного просування українських підрозділів на цьому напрямку.